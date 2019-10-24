Депутаты потребовали сменить руководителя района в Алтайском крае

Группа депутатов Каменского районного собрания в Алтайском крае потребовали лишить полномочий исполняющую обязанности главы района Евгению Гордиенко. Информацию об этом “Ъ-Сибирь” подтвердил руководитель аппарата райсобрания Андрей Сиротенко.

Напомним, в августе 2018 года главу Каменского района Федора Найдена отстранили от должности на время следствия по уголовному делу о воспрепятствовании предпринимательской деятельности, по которому он проходит в качестве обвиняемого. В сентябре прошлого года обязанности главы стала исполнять его заместитель — Евгения Гордиенко.

По словам Андрей Сиротенко, от девяти из 20 депутатов Каменского райсобрания поступило ходатайство с требованием провести опрос по вопросу о возложении полномочий главы района. «Этим проектом решения предлагается возложить обязанности главы на другого заместителя — Алексея Жихаренко. По уставу города, если глава отстранен от должности, то его обязанности возлагаются на заместителя, их у нас всего два»,— сказал руководитель аппарата. Господин Сиротенко добавил, что именной опрос в письменной форме будет идти до 27 октября, в понедельник станет известно окончательное решение. Если больше половины депутатов проголосуют за отстранение, то копию решения направят в администрацию района для исполнения.

По мнению депутата заксобрания Алтайского края Василия Железовского, который избрался от территориальной группы №5 (Каменский и Крутихинский районы), претензий к госпоже Гордиенко много. «Например, одна из последних — не проложены трубы теплотрассы к новому детскому саду, отопительный сезон для улицы Ленинградсеой сорван»,— сказал парламентарий. Связаться с пресс-службой районной администрации “Ъ-Сибирь” не удалось.

Юлия Сасевич