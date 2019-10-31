Грузовой состав на станции Туапсе переехал пожилого мужчину

Инцидент случился сегодня, 31 октября, на железнодорожной станции Туапсе. Сотрудники РЖД обнаружили в районе путей тело 62-летнего мужчины без признаков жизни и следов насильственной смерти. Следователи Южного следственного управления на транспорте начали доследственную проверку по факту случившегося.

По данным ведомства, локомотив в составе зерновоза из 43 вагонов следовал в порт Туапсе. Проезжая виадук в 11:32, согласно инструкции, состав совершил пробную остановку на две минуты. После этого поезд тронулся в своем направлении.

По прибытии грузового поезда, сотрудники РЖД обнаружили на первой колесной паре четвертого вагона пятна бурого цвета. Предположительно, мужчина попытался перейти пути перед вагоном во время вышеуказанной стоянки состава.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, тела мужчины, опрошены сотрудники станции. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее “Ъ-Кубань” сообщал, что 23 сентября этого года около 9:50 «Ласточка», следовавшая из Имеретинского курорта в Краснодар, на 1675 км перегона «Саратовская - Псекупс» насмерть сбила малолетнего мальчика. Погибшему было всего четыре года

Василий Хитрых