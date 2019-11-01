Активы липецкого «Втормета» на 2,5 млрд рублей не заинтересовали покупателей

Торги по продаже в Липецке имущественного комплекса крупного переработчика цветного металлолома с оборотом более 2 млрд руб. ООО «Промышленная компания "Втормет"», близкого к главе одноименного холдинга Александру Шаруде, признаны несостоявшимися. Как сообщает конкурсный управляющий компании Владимир, на открытый аукцион не было подано ни одной заявки.

Единым лотом продавались активы компании, оцененные в 2,5 млрд руб.: автомобили, оборудование и инструменты, лом металлов, вторсырье, права требования дебиторской задолженности.

С 28 октября по 4 декабря принимаются заявки на повторные торги по продаже этого же лота. Его начальная цена снижена до 2,25 млрд руб. Шаг аукциона составляет 5,а задаток — 10% от этой суммы. Открытый аукцион пройдет 6 декабря.

О банкротстве компании «Втормет» читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Арбитраж принял металлолом».

Сергей Калашников