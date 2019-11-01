До конца 2019 года на линии в Краснодаре выйдут 35 новых трамваев и 12 троллейбусов

В текущем году в столицу Кубани прибыли 22 новых трамвая Усть-Катавского завода и девять троллейбусов вологодского производства с запасом автономного хода. До конца 2019 года на линию выйдут 35 новых трамваев и 12 электробусов. До 2021 года трамвайный парк Краснодара пополнится 90 новыми трамваями, сообщили в министерстве транспорта края.

В ведомстве уточняют, что в текущем году в регионе обновили более 50 единиц общественного транспорта. Кроме Краснодара автопарк обновляется в Новороссийске и Курганинске. Новороссийск в этом году получил три новых троллейбуса и десять автобусов. В следующем году будут куплены еще четыре троллейбуса за бюджетный счет и три единицы транспорта благодаря спонсорской поддержке. В Курганинском районе за последние три года куплено три автобуса.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в Краснодаре частные перевозчики выпустили на линию шесть низкопольных автобусов средней вместимости марки МАЗ 206 и еще 26 автобусов средней вместимости марки ПАЗ. В 2020 году перевозчики планирует приобрести еще 40 единиц транспорта.

Василий Хитрых