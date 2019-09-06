Коммерческие перевозчики Краснодара закупили новые автобусы

Компания «Транзит-Авто», работающая на рынке общественного транспорта Краснодара, закупила шесть низкопольных автобусов автобус средней вместимости (72 человека) марки МАЗ 206. Первый из них выйдет в сентябре на маршрут № 48 (Гидрострой – поселок Российский).

Кроме того, индивидуальный предприниматель Николай Литвяков приобрел 10 автобусов средней вместимости марки ПАЗ. Сообщается, что «Транзит-Авто» также закупил 16 «пазиков», которые выйдут на городские маршруты до конца года. В 2020 году перевозчик планирует приобрести еще 40 единиц транспорта.

Как сообщили в мэрии, весь новый подвижной состав коммерческих перевозчиков, доля которых на рынке общественного транспорта Краснодара составляет 40%, оборудован приспособлениями для перевозки маломобильных граждан, а «Транзит-Авто» обещает до конца года установить в новых автобусах кондиционеры.

В настоящее время дорабатываются технические требования для транспорта коммерческих перевозчиков на краснодарских маршрутах. В частности, в них должны быть валидаторы для безналичной оплаты проезда и считывания карт льготников, кондиционеры, пандусы для маломобильных пассажиров и подключение к системе ГЛОНАСС.

Василий Хитрых