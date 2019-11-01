Багамы понизят налоги до июня 2020 года из-за урагана Дориан

Власти Багамских Островов объявили о новых мерах в отношении пострадавших от урагана Дориан регионов, сообщает Prensa Latina. В частности, на некоторых островах понизят налоги до июня 2020 года.

Кроме того, предметы первой необходимости, строительные материалы и оборудование не будут облагаться налогом на добавленную стоимость, а топливо для производства электроэнергии будут продавать по сниженной цене.

Напомним, тропический шторм Дориан сформировался у острова Барбадос в Карибском море 26 августа. Спустя три дня он усилился до урагана и достиг США. Режим ЧП ввели в Южной Каролине, Джорджии, Флориде, Пуэрто-Рико, было эвакуировано более 1 млн человек. Из-за разгула стихии на Багамах считается пропавшими без вести 1,3 тыс. человек.

Подробнее об урагане читайте в материале “Ъ” «Дориан посоревнуется с Эндрю».