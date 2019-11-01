Опознан один из нападавших на экс-мэра Киселевска

Как сообщают СМИ, одним из напавших на особняк экс-мэра Киселевска в Кузбассе Сергея Лаврентьева, предположительно, оказался 45-летний мастер спорта по вольной борьбе Марат Гарипов. По некоторым данным, его застрелил бывший чиновник, который сам погиб, защищая дом. У Марата Гарипова при себе были рация, перцовый баллончик и устройство для отпугивания собак, он был одет в камуфляжный костюм, лицо скрывал капроновый чулок. В Кемеровском управлении СКР, которое занимается расследованием убийства, не прокомментировали эту информацию.

Нападение на коттедж Сергея Лаврентьева произошло минувшей ночью. По версии следствия, супруга экс-мэра заметила на участке свет от фонарика и силуэты двух людей и сказала об этом мужу. Бывший градоначальник взял охотничье ружье и вышел на улицу, после чего прогремело несколько выстрелов. Когда все утихло, жена Сергея Лаврентьева вышла во двор, где и обнаружила тело супруга. Недалеко от него лежал труп застреленного мужчины.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Следствием отрабатываются все возможные версии произошедшего, в числе которых попытка разбойного нападения. Ход расследования взяла на контроль прокуратура Кемеровской области.

Илья Николаев