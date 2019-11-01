В Самаре стартовал десятый «Лучник»

В Самарской области начался сбор заявок на участие в региональном этапе Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник — Самара». В нашей губернии премия будет вручаться уже в десятый раз.



За годы существования самарского этапа его участниками стали порядка 4000 авторов, представивших более 450 проектов. Церемония награждений «Лучника» стала одним из самых ожидаемых мероприятий года для специалистов по связям с общественностью, маркетологов, рекламистов, HR-специалистов, журналистов и блогеров, представителей власти, вузов и общественных организаций. Лучшие проекты Самарской области продолжают борьбу за главную профессиональную награду — статуэтку «Лучника» — в Москве.

«Конкурс интересен тем, что продвигает Самарскую область на федеральном уровне. Наш регион традиционно демонстрирует активность и креативность: по количеству и качеству проектов область не уступает федеральным округам. Приглашаю самарские компании к участию в юбилейном „Лучнике“ и желаю еще раз продемонстрировать стране, что мы живем интересно, эффективно, созидательно!» — говорит Татьяна Мокшина, генеральный директор агентства коммуникаций «ПРАТОН», руководитель исполнительной дирекции регионального этапа «Серебряный Лучник — Самара».

«Наше участие в работе „Серебряного Лучника“ носит традиционный характер. Премия предлагает такие номинации, как „Корпоративная социальная ответственность“ и „Благотворительность“. Они помогают информировать о работе, которая уже ведется в регионе компаниями — лидерами социальной повестки, повышать эффективность проектов и расширять круг их участников. Считаю это очень важной составляющей конкурса», — комментирует Анна Бушлякова, управляющий по корпоративным вопросам региона аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России, лидер регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству в Самарской области.

У авторов и авторских коллективов есть время, чтобы оформить заявку на участие и прописать проект. Зарегистрировать заявку на участие в премии необходимо до 10 декабря 2019 года по ссылке: http://www.luchnik.ru/conditions/registration. Прием проектов завершается 25 декабря 2019 года. В 10 номинациях «Лучника» могут принять участие проекты, реализованные на территории области в течение 2019 года.

Организатор регионального этапа премии — агентство коммуникаций «ПРАТОН». Официальный сайт премии — http://www.luchnik.ru/sl_samara

По всем вопросам, связанным с участием в региональном этапе «Серебряного Лучника», можно обращаться по тел. 8 927 260-06-00.