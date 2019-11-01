В Самаре стартовал десятый «Лучник»

В Самарской области начался сбор заявок на участие в региональном этапе Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник — Самара». В нашей губернии премия будет вручаться уже в десятый раз.
За годы существования самарского этапа его участниками стали порядка 4000 авторов, представивших более 450 проектов. Церемония награждений «Лучника» стала одним из самых ожидаемых мероприятий года для специалистов по связям с общественностью, маркетологов, рекламистов, HR-специалистов, журналистов и блогеров, представителей власти, вузов и общественных организаций. Лучшие проекты Самарской области продолжают борьбу за главную профессиональную награду — статуэтку «Лучника» — в Москве.
«Конкурс интересен тем, что продвигает Самарскую область на федеральном уровне. Наш регион традиционно демонстрирует активность и креативность: по количеству и качеству проектов область не уступает федеральным округам. Приглашаю самарские компании к участию в юбилейном „Лучнике“ и желаю еще раз продемонстрировать стране, что мы живем интересно, эффективно, созидательно!» — говорит Татьяна Мокшина, генеральный директор агентства коммуникаций «ПРАТОН», руководитель исполнительной дирекции регионального этапа «Серебряный Лучник — Самара».
«Наше участие в работе „Серебряного Лучника“ носит традиционный характер. Премия предлагает такие номинации, как „Корпоративная социальная ответственность“ и „Благотворительность“. Они помогают информировать о работе, которая уже ведется в регионе компаниями — лидерами социальной повестки, повышать эффективность проектов и расширять круг их участников. Считаю это очень важной составляющей конкурса», — комментирует Анна Бушлякова, управляющий по корпоративным вопросам региона аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России, лидер регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству в Самарской области.
У авторов и авторских коллективов есть время, чтобы оформить заявку на участие и прописать проект. Зарегистрировать заявку на участие в премии необходимо до 10 декабря 2019 года по ссылке: http://www.luchnik.ru/conditions/registration. Прием проектов завершается 25 декабря 2019 года. В 10 номинациях «Лучника» могут принять участие проекты, реализованные на территории области в течение 2019 года.
Организатор регионального этапа премии — агентство коммуникаций «ПРАТОН». Официальный сайт премии — http://www.luchnik.ru/sl_samara
По всем вопросам, связанным с участием в региональном этапе «Серебряного Лучника», можно обращаться по тел. 8 927 260-06-00.
«Серебряный Лучник» — наиболее авторитетная российская премия в области связей с общественностью. На федеральном уровне премия будет вручаться в 23-й раз. Право принять участие в Днях открытых презентаций в Москве и стать претендентами на Национальную премию получают авторы лучших проектов, ставших победителями на региональных этапах.
Премия «Серебряный Лучник — Самара» является самостоятельным конкурсом, ориентированным на проекты, осуществленные на территории Самарской области. В Самаре региональный этап премии проводится уже в десятый раз. В целом за годы существования регионального этапа в нем приняло участие около 450 проектов, созданных 4?000 авторами.
В состав экспертного совета приглашаются не только специалисты в сфере общественных связей, но и представители сфер социологии, образования, организации ивентов, СМИ. Это гарантирует честную и объективную оценку проектов. К работе также привлекаются социально ответственные компании, активно развивающие корпоративное волонтерство и близкие направления.
Проекты оцениваются экспертным советом по пяти критериям: актуальность и сложность коммуникативных целей, наличие стратегического подхода к планированию проекта, оригинальность реализации, эффективность, комплексность использованных коммуникационных стратегий, тактик и инструментов.
Организатор регионального этапа премии — агентство коммуникаций «ПРАТОН».