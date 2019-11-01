Самые позитивные сообщения в соцсетях пишут жители Крыма

Согласно рейтингу регионов экспертного центра Brand Analytics, самые позитивные сообщения в социальных сетях пишут в Крыму и Севастополе. Так называемый индекс любви в этих регионах составил 6,3 и 6,5 соответственно, сообщает РБК. Далее следуют жители Костромской области (6,1), Ненецкого автономного округа (6,1) и Краснодарского края (6,0).

Исследование проводилось с 20 по 30 октября. Оно построено на анализе сообщений в социальных сетях о любви и ненависти. Аналитики фиксируют такие фразы, как «я люблю», «обожаю», «я без ума», «я счастлив» или «я ненавижу», «меня раздражает», «бесит».

На последних строчках рейтинга оказались жители Чеченской Республики (3,7), Ингушетии (3,5) и Якутии (3,1). В среднем по России «индекс любви» составляет 4,7. В целом настроение россиян за год изменилось в лучшую сторону, отмечают эксперты. В 2018 году максимальный «индекс любви» составлял 5,3 в Калмыкии.