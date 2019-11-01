В Пермском крае растет число аудиалов

Жители Пермского края предпочитают не говорить, а слушать. К такому выводу пришли мобильные эксперты региона — в интернет-магазине МегаФона выросли заказы на наушники и гарнитуры. По сравнению с прошлым годом спрос увеличился в 1,5 раза.

«Пермяки все больше отправляют и слушают аудиосообщения в мессенджерах, смотрят видеоконтент. Это влияет на запросы потребителей. И сегодня, помимо смартфонов, ходовой товар – наушники и гарнитуры. Мы также ждем увеличения таких заказов к Новому году», – отмечает директор МегаФон Ритейл на Урале Алексей Быков.

Сотрудники интернет-магазина МегаФона на Урале принимают в среднем 100 заказов каждый день. Чаще всего жители Пермского края заходят за смартфонами. Именно на этот гаджет приходится половина оформленных заказов. В лидерах продукция Samsung, Apple, Honor, Xiaomi и Huawei. Помимо наушников и гарнитур, из аксессуаров в топе защитные стекла и пленки.

При оформлении заказа в рабочее время его, как правило, подтверждают в течение 10 минут. После этого покупку можно забрать в пункте выдачи интернет-магазина МегаФона, в салоне оператора или заказать доставку курьером по городу. Также можно оформить оперативную доставку «до двери» в любой регион России с помощью курьерской службы КСЭ.

Интернет-магазин АО «МегаФон Ритейл», www.shop.megafon.ru, ОГРН 1027809220317.