Директором Северо-Западного филиала «Ростелекома» назначен Антон Годовиков

Значимая кадровая перестановка произошла в руководстве ПАО «Ростелеком». Северо-Западный филиал компании покидает его директор Андрей Балаценко, который руководил им шесть лет. Его место займет Антон Годовиков, который работал заместителем директора в центральном филиале «Ростелекома».

По данным “Ъ-СПб”, в пятницу, 1 ноября, генеральный директор «Ростелекома» Михаил Осеевский представит коллективу его нового руководителя. Господин Годовиков с 2003 года работал в ОАО «Северо-Западный Телеком» заместителем директора по оперативному управлению и развитию, начальником отдела тарифной политики. Спустя два года был назначен коммерческим директором филиала «Петербургская телефонная сеть». В ноябре 2005 года был принят в ОАО «Ростелеком» на должность начальника управления по тарифной политике.

В пресс-службе «Ростелекома» информацию о назначении директором макрорегиона «Северо-Запад» Антона Годовикова “Ъ-СПб” подтвердили.

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «Северо-Западный "Ростелеком" меняет руководство».