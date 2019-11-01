Роберт Латыпов: «Продолжение явно будет»

Следователи не стали задерживать председателя пермского отделения организации «Мемориал» Роберта Латыпова. После обысков в его квартире общественник правозащитник был отпущен. Об этом господин Латыпов написал на своей странице в facebook. По его словам, следователи вели себя « в целом корректно». Руководители обыском сотрудники ФСБ и центра «Э»: «Именно они проводили обыск и указывали следователю из Кудымкарского МВД, что брать и записывать в протокол».

«Саркастически реагировали на сообщения, которые появлялись во время обыска в интернете. Они внимательно и постоянно следят за публикациями и вашими комментариями. Очень возмущались заявлению в СМИ, что меня не пускали в туалет (отпускали на самом деле)» - сообщил господин глава пермского «Мемориала».

Он уточнил, что в ходе обысков были изъяты аппаратура и документы. По мнению правозащитника, продолжение явно будет, «поскольку смысл обысков был по всей вероятности в поиске дополнительного компромата на меня и на организацию». «Всё-таки официальное признание следствия в нанесённом ущербе по вырубке леса в аж 82 тысячи рублей - как-то не масштаб ФСБ, согласитесь» - написал господин Латыпов и добавил:

«Как пел Виктор Робертович Цой: Я знал, что будет плохо, но не знал, что так скоро»

Напомним, уголовное дело, в котором фигурирует пермский «Мемориал», было возбуждено 11 августа следователями межрайонного отдела полиции «Кудымкарский» ГУ МВД по Пермскому краю. По версии следствия, неустановленные лица незаконно вырубили в Ошибском лесничестве ели, березы и осины на общую сумму 82 тыс. руб., тем самым причинив лесному фонду РФ ущерб в крупном размере. Опросив местных жителей, полицейские предположили, что это сделали волонтеры пермского «Мемориала». Как ранее сообщал “Ъ”, добровольцы регулярно выезжают к местам захоронений жертв политических репрессий, чтобы привести захоронения в порядок.

Спустя два месяца после начала расследования следователь, в чьем производстве находится уголовное дело, запросил санкцию Кудымкарского суда на обыски у господина Латыпова — «с целью обнаружения и изъятия орудия и предметов преступления, имеющих значение уголовного дела». Ходатайство поддержала прокуратура. 25 октября судья Татьяна Тотьмянина обыск санкционировала, а спустя еще почти неделю следственно-оперативная группа приехала к господину Латыпову домой.