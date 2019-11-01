Омский «Эксперт банк» лишился лицензии

Банк России отозвал лицензию у омского «Эксперт банка» (бывший Сибирский купеческий банк) с 1 ноября 2019 года. Кредитная организация не исполняла федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также в течение последнего года неоднократно нарушала требования ст. 7 и 7.1 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Об этом говорится в сообщении регулятора.

«Эксперт банк» представлял в уполномоченный орган неполную и недостоверную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю, «проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, выводом денежных средств за рубеж, а также операции с ценными бумагами, обладающие признаками замещения транзитного денежного потока при безналичной компенсации продажи торгово-розничными предприятиями наличной выручки». Банк России направил в правоохранительные органы информацию о проводившихся банком сомнительных операциях.

На протяжении последнего года Банк России неоднократно применял к омской кредитной организации меры воздействия, даже вводил ограничения на привлечение денег физических лиц. Регулятор признал неэффективной организацию внутреннего контроля в банке.

АО «Эксперт банк» зарегистрировано в Омске в 2002 году, занимает 209 место в рейтинге российских банков по величине активов (8,03 млрд руб.). По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2018 году доходы банка превышали 1 млрд руб., чистая прибыль — 27 млн руб. (против 420 млн руб. убытка годом ранее). Уставный капитал — 1,16 млрд руб. 87,5% контролирует эстонская Kolm Kivikest, бенефициар банка через Kolm Kivikest — Роман Стройков, напрямую ему принадлежит 5,26% в уставном капитале «Эксперт банка».

В 2013 году полиция подозревала господина Стройкова в организации криминальной схемы хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт федеральной трассы Москва-Астрахань, в размене более 31 млн руб. Похищенные деньги якобы перечислялись в инвесткомпанию родственника банкира, а затем переводились на счета эстонской компании, контролируемой Романом Стройковым.

О политике Банка России — в материале “Ъ” «Центробанк хочет расширить блокировочные полномочия»

Елена Морозова