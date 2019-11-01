СМИ: Замначальника ГИБДД получил взятку от поставщика космодрома Плесецк

Заместитель начальника второго отдела управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти Михаил Александров вместе с подельниками получил взятку в размере 450 тыс. рублей от одного из совладельцев компании «ТД "Альфацем"», являющейся поставщиком стройматериалов для космодрома Плесецк в Архангельской области. Незаконное вознаграждение было передано руководящему сотруднику ГИБДД и его подчиненным «за общее покровительство по службе и защиту от ответственности за будущие административные правонарушения, которые могли совершить водители фирмы». Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

Напомним, что Александров был задержан 30 октября по подозрению в получении взятки в крупном и особо крупном размерах. Накануне вечером суд продлил ему срок задержания на трое суток. Обвинение фигуранту дела уже предъявлено, свою вину он не признает.