Подозреваемому во взяточничестве замначальника УГИБДД продлили срок задержания на трое суток

Приморский районный суд Санкт-Петербурга продлил на 72 часа срок задержания заместителю начальника второго отдела управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти Михаилу Александрову, которого обвиняют по п.«а» ч.5 ст.290 УК РФ, пп.«а»,«в» ч.5 ст.290 УК РФ, ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размерах). Обвинение Александрову предъявлено, вину он не признает.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, замначальника УГИБДД вменяют получение незаконного вознаграждения по трем эпизодам — в размере 55 тыс., 450 тыс. и 1,055 млн рублей.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что по версии следствия, Александров вместе с бывшим подчиненным «опекали» перевозчиков и отправителей грузов с карьеров. Предполагаемые сообщники обвиняемого находятся под стражей.