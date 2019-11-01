В Иваново полиция задержала представлявшихся сотрудниками банков мошенников

В Иваново задержаны девять подозреваемых в мошенничестве, которые под видом сотрудников службы безопасности банков похищали деньги с банковских карт, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По предварительной информации, задержанные могут быть причастны более чем к 50 эпизодам похищения средств на суммы от 9 тыс. до 20 тыс. руб. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Звонки осуществлялись из разных регионов России. Члены группы — семь женщин и двое мужчин в возрасте от 18 до 30 лет — постоянно меняли места жительства. Потерпевшим по телефону сообщали о якобы подозрительных операциях на счетах и просили оформить так называемый безопасный счет. Злоумышленники получали полную информацию о банковских картах (номера, CVV-коды карт, сроки действия) и похищали деньги.

При обысках у подозреваемых изъято около 20 мобильных телефонов, свыше 200 сим-карт, более десяти банковских карт. Одного из задержанных арестовали, остальные отпущены под подписку о невыезде.