Замначальника ГИБДД по Петербургу и Ленобласти предъявлено обвинение

Замначальнику второго отдела управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти Михаилу Александрову предъявлено обвинение. Он был задержан накануне по подозрению в получении взяток.

Как сообщили в СУ СК РФ по Ленобласти, взятки в особо крупном размере брались с предпринимателей, осуществляющих перевозки грузов на территории региона. Александров был задержан в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по п. «а, в» ч. 5 и ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размерах).

По данным 47News, Александров вместе с бывшим подчиненным опекали перевозчиков и отправителей грузов с карьеров. Предполагаемые сообщники Александрова находятся под стражей.