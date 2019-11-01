В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение действует до 10:00 субботы, 2 ноября.

По прогнозу синоптиков, сегодня в столице будет облачно, ожидаются небольшие осадки, порывы ветра могут достигать 12 м/с. Температура воздуха составит 0–2°С (по области от –2 до 3°С). Завтра будет облачно с прояснениями, без осадков. Воздух прогреется до 2–4°С (по области от –1 до 4°С).