СМИ сообщили о приостановке США военной помощи Ливану на $105 млн

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила выдачу $105 млн на обеспечение безопасности Ливана, сообщает Reuters со ссылкой на источники. В середине октября в Ливане начались акции протеста из-за планов правительства ввести налог на разговор по интернету через приложения. 29 октября ливанский премьер-министр объявил о намерении уйти в отставку.

По словам собеседников Reuters, 31 октября Госдеп США уведомил Конгресс, что бюджетное управление Белого дома и Совет национальной безопасности решили приостановить выплаты на военную помощь Ливану. С чем связано такое решение, неизвестно. В Госдепе от комментариев отказались.

Агентство пишет, что американская администрация запрашивала средства для Ливана еще с мая, мотивируя это тем, что страна является важным партнером США «на нестабильном Ближнем Востоке» и Ливану «крайне важно иметь возможность защитить свои границы». Предполагалось, что США поставят Ливану в числе прочего приборы ночного видения и оружие для обеспечения безопасности его границ.

Неназванный американский чиновник заявил Reuters, что приостановка помощи Ливану «может проложить путь для России». В феврале РФ перечислила ООН $148,4 млн, эти средства шли в том числе и на миротворческие операции в Ливане. В конце 2018 года также стало известно, что Ливан согласился принять в дар от Минобороны РФ миллионы патронов и взрывчатые вещества на сумму $5 млн.

Напомним, в начале сентября 2019-го власти Ливана заявили о чрезвычайном положении в экономике страны. Были сокращены выплаты пенсий и зарплат госслужащим. В октябре было объявлено о введении новых налогов с целью закрыть дыры в бюджете. В частности, речь шла о плате на использование приложения WhatsApp в размере $6 в месяц. В знак недовольства действиями правительства на улицы Ливана, по разным оценкам, вышло от нескольких сотен тысяч до более чем 1 млн граждан.

О развитии ситуации читайте в материале “Ъ” «Роль уличности в истории».