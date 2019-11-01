Владелец РМК Игорь Алтушкин оплатил кредит убитой Ксении Каторгиной

Владелец Русской медной компании (РМК) Игорь Алтушкин оплатил задолженность убитой на Уралмае Ксении Каторгиной перед Примсоцбанком на сумму в пределах 2,5 млн руб., пишет «АиФ-Урал» со ссылкой на представителя родственников погибшей Дмитрия Панова. По его словам, деньги за квартиру в Екатеринбурге предприниматель перевел с личного счета.

Ксения Каторгина пропала вечером 10 октября, когда поехала в Орджоникидзевский район на встречу с потенциальными покупателями своего автомобиля Audi Q5. На ее поиски выходили наряды гарнизона полиции Свердловской области и волонтеры поисковых отрядов. Вечером 11 октября автомобиль нашли у перекупщиков в Челябинске, по их словам, машину им привезли цыгане. В этот же день СУ СКР возбудило уголовное дело по ст. 105 УК РФ (Убийство). 5 октября, в Челябинске были задержаны трое подозреваемых. В этот же день тело девушки нашли на Уралмаше. Преступление раскрыли сыщики уголовного розыска Березовского, откуда была погибшая.

Как выбирали меру пресечения подозреваемым в убийстве, читайте в материале «Раскаялись, но убийство не признали»