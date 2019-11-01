Для спасения Ксюши Петруниной не хватает 840 872 руб.

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «В месячном возрасте мы провели Ксюше радикальную коррекцию порока — протезировали клапан легочной артерии. Лечение позволило девочке жить и развиваться соответственно возрасту. Прошло время, Ксюша выросла, и появились признаки выраженной дисфункции протеза, недостаточности правого желудочка. Срочно необходимо репротезирование легочной артерии клапансодержащим кондуитом в условиях искусственного кровообращения. Операция позволит нормализовать гемодинамику, состояние ребенка значительно улучшится».

Стоимость операции 1 023 872 руб. ООО «Север» внесло 50 тыс. руб. Жертвователь, пожелавший остаться неназванным,— 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Томск» соберут 33 тыс. руб. Не хватает 840 872 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Ксюшу Петрунину, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Ксюши — Елены Владимировны Тимоновой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

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