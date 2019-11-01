Медтехнику готовят к жизненному циклу

Как заявил вчера в ходе заседания президиума Госсовета Владимир Путин, в правительстве могут рассмотреть возможность внесения изменений в российское законодательство о госзакупках, распространив сферу действия контрактов жизненного цикла на закупки медицинской техники. «Было бы правильно разрешить закупать таким образом медтехнику для уже существующих больниц и клиник»,— отметил он. Сейчас, пояснил президент, этим инструментом могут воспользоваться только учреждения, которые закупают технику на этапе собственного строительства.

Отметим, что невозможность обеспечить техническое обслуживание медицинских приборов стало одной из главных проблем их использования в системе здравоохранения после массового переоснащения больниц и клиник РФ в 2010–2013 годах. Средства на переоснащение не предусматривали расходов на их обслуживание, а возможности бюджетов регионов оказались ограниченными (см. “Ъ” от 18 июля 2016 года).

Анастасия Мануйлова