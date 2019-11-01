Высланных из России узбекистанцев сняли с самолета из-за курения

Двух граждан Узбекистана, которых депортировали из России, сняли с рейса из-за курения в туалете самолета. Мужчин вернули в Центр временного содержания в Свердловской области, они должны заново купить авиабилеты за свой счет, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Из-за чего узбекистанцев выдворяют из России, неизвестно. Мужчины должны были вылететь из Екатеринбурга в Ташкент самолетом «Уральских авиалиний». До вылета мужчин поймали за курением в туалетной комнате самолета, за что их сняли с рейса. МИД Узбекистана уточнил, что билет одного из нарушителей был приобретен за счет федерального бюджета РФ.