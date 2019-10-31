ВТБ в Воронеже открыл счета эскроу на 130 млн рублей

ВТБ привлек на счета эскроу клиентов-физических лиц более 20 млрд рублей. На сегодняшний день самыми активными городами по работе с этим видом финансирования стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Петрозаводск, Ижевск, Калуга, Самара, Воронеж. В Воронеже открыто таких счетов на сумму свыше 130 млн рублей.



ВТБ начал работать с эскроу-счетами в ноябре 2018 года. С 1 июля 2019 года клиенты получили возможность открывать счета эскроу во всех регионах присутствия банка. Для их оформления был разработан удобный процесс: покупателю недвижимости достаточно иметь при себе только паспорт и договор участия в долевом строительстве, который клиент заключил с застройщиком. Процедура проводится в течение нескольких минут в присутствии дольщика. В октябре ВТБ раскрыл первые счета эскроу по двум объектам.

«ВТБ стремится развивать комфортный сервис как для клиентов, так и для партнеров банка. С каждым месяцем интерес к этому способу расчетов по договорам долевого участия растет, все больше людей узнают об эскроу, что стимулирует их к покупке недвижимости в строящихся объектах. В настоящее время в ВТБ средний чек счета эскроу среди физических лиц по России составляет 6,5 млн рублей. При этом в Москве и Московской области этот показатель превысил 9,1 млн рублей, в регионах – 2,2 млн рублей», — отметил Александр Ефремов, начальник управления сберегательных и комиссионных продуктов банка ВТБ.

Процесс оформления счетов эскроу защищает покупателя и гарантирует, что его деньги перечислятся застройщику только тогда, когда объект будет фактически достроен. До момента ввода здания в эксплуатацию девелопер не вправе пользоваться средствами, размещенными дольщиком в банке. В случае если дом не достроен в срок, вложения возвращаются вкладчикам.