Первая запасная снялась третьей

На итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Шэньчжэне с призовым фондом $14 млн определились полуфиналистки Красной группы. Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти сумела прорваться в четверку, одолев чешку Петру Квитову. Голландка Кики Бертенс снялась с соревнований из-за травмы по ходу второго сета матча против Белинды Бенчич, уступив ей место в полуфинале. И Барти, и Бертенс — дебютантки самого дорогого турнира года.

Матч между Белиндой Бенчич и Кике Бертенс вылился в главную пока драму итогового турнира. Для Бертенс участие в нем стало неожиданностью. Она имела статус первой запасной, а в Шэньчжэнь прибыла из другого китайского города — Чжухая. Там голландская спортсменка участвовала в «малом» итоговом чемпионате и проиграла в финале турнира белоруске Арине Соболенко.

В Шэньчжэне она заменила японку Наоми Осаку, которая накануне турнира была вынуждена сняться с соревнований. Несмотря на накопившуюся усталость, Бертенс успешно провела игру с первой ракеткой мира Эшли Барти. Для выхода в полуфинал голландке необходимо было обыграть в заключительном матче в группе Белинду Бенчич. И вроде бы все к этому шло. В начале первого сета Бертенс играла значительно агрессивнее, нежели ее соперница из Швейцарии. Бенчич выглядела растерянной и, в конце концов, вплотную приблизилась к проигрышу сета, уступая со счетом 3:5. Однако в этот момент Кики Бертенс вдруг принялась допускать многочисленные, в том числе глупые, ошибки. Бенчич же, напротив, почувствовала игру и показала, что с бойцовскими качествами у нее все в порядке.

Бертенс, проиграв таким обидным образом первый сет, не смогла сдержать слез. А после отданного без борьбы сопернице первого гейма в следующей партии вызвала на корт врача. Потом Бертенс говорила, что чувствовала себя уже очень плохо, что болел живот, что «не хватало энергии». Помощь медиков оказалась бесполезной: только что готовившаяся прорваться в полуфинал голландка снялась с турнира. Кики Бертенс стала уже третьей теннисисткой, досрочно выбывшей из борьбы на итоговом чемпионате — после Осаки и канадки Бьянки Андрееску. Любопытно, что обыграть голландку Белинде Бенчич удалось впервые за всю карьеру — после трех подряд поражений.

В другом матче дня Эшли Барти встретилась с опытной чешкой Петрой Квитовой, которая, несмотря на то, что проиграла два предыдущих матча, еще сохраняла шансы на попадание в полуфинал. Квитова, однако, не сумела противостоять напору более молодой соперницы: первый сет Барти выиграла со счетом 6:4, второй — 6:2.

В полуфинале Эшли Барти сыграет с украинкой Элиной Свитолиной, победительницей итогового чемпионата WTA 2018 года, досрочно занявшей первое место в Пурпурной группе. Соперница Бенчич определится в пятницу после встречи чешской теннисистки Каролины Плишковой и румынки Симоны Халеп.

Екатерина Ремизова