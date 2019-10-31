Суд отказался признавать нарушения на двух УИКах в МО «Морские ворота»

В Кировский районный суд Петербурга принял решение отказать в удовлетворении исков по отмене итогов голосования на участках №589 и №591, расположенных в МО «Морские ворота». Там было зафиксировано большое количество нарушений во время подсчета голосов на муниципальных выборах.

В частности, на участке №589 члены УИК неоднократно покидали помещение после начала подсчета голосов. Также имели место попытки ограничить обзор за подсчетом голосов, недопуск членов комиссии с правом решающего голоса и членов комисси с правом совещательного голоса ТИК №3 на участок, прерывание подсчета, неупаковка документации и игнорирование обязанности отвезти ее в ИКМО. Известно также, что по округу №89 избирались два человека с фамилией Привалов, при этом, как отмечено в заявлении, председатель УИКа не всегда называл имя кандидата.

На УИК №591 председатель комиссии не проводил итоговое заседание после подсчета голосов, не были упакованы по окончании работы с ними, а также не демонстрировался второй протокол об итогах голосования.

Известно также, что по данным нарушениям были возбуждены шесть административных дел в прокуратуре Кировского района, сейчас проводится проверка. Она также проводится в отношении участков №588 и №590, которые также относятся к МО «Морские ворота».

Олег Дилимбетов