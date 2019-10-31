Корвет «Гремящий» оснастят ракетами «Циркон»

Корвет «Гремящий» будет оснащен гиперзвуковыми противокарабельными ракетами «Циркон», сообщил президент России Владимир Путин. Глава государство осмотрел судно, а также ознакомился с его системами вооружения.

«"Циркон" обязательно будет»,— сказал господин Путин министру обороны Сергею Шойгу после того, как командир «Гремящего» капитан второго ранга Роман Довгайлов указал на пусковые контейнеры ракет «Калибр», отметив, что там могут быть размещены ракеты «Циркон» (цитата по ТАСС). Господин Шойгу в ответ на слова президента кивнул.

Корвет «Гремящий» был спущен на воду в 2017 году. В настоящий момент завершаются заводские ходовые испытания. Проект судна разработало ЦМКБ «Алмаз», суда этой серии предназначены для обнаружения и уничтожения подлодок и надводных кораблей.