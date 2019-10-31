Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, чем удивляет город-государство.

Отправляемся сегодня в Сингапур. Город-государство, которое вряд ли оставит кого-либо равнодушным. Мегаполис поражает своей роскошью, чистотой и уютом. Город будущего, как часто называют его туристы. С одной стороны, каменные джунгли с потрясающей современной архитектурой, с другой — настоящий оазис, раздвигающий границы твоего сознания.

Аэропорт Чанги по праву считается одним из лучших в мире.





В нем есть несколько садов с орхидеями и прудами, в которых плавают золотые рыбки. Кроме того, в одном из терминалов расположен бассейн, а в зоне вылета целый компьютерный кластер с бесплатным интернетом.

С местного колеса обозрения — оно одно из самых высоких в мире — вы разглядите даже соседние Малайзию и Индонезию. Среди завораживающих билдингов, самых причудливых форм, вдруг открываются уголки, напоминающие Лондон, или Амстердам.

Здесь проживает около 100 тыс. миллионеров, а это примерно 3% от всего населения страны.

У них есть даже свой квартал Keppel Bay. Шесть небоскребов соединены мостами. На крышах высажены огромные сады — это очень красиво. Хотя в восторг приводит абсолютно все: и океанариум, и местный зоопарк, и фонтаны, и метро, и отели с бассейнами на 200-метровой высоте.

Отдельная история — шопинг и местная кухня. И еще какая-то нереальная для города чистота. Нарушителей ее наказывают очень строго. Будьте осторожны — штрафы заоблачные. Сингапур считается одной из самых безопасных стран, в которой живут самые законопослушные люди в мире. Поэтому фантик от конфеты или банановая кожура, выброшенные в неположенном месте, — это настоящее преступление. Поверьте, я вовсе не шучу.