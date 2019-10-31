«Сейчас растет интерес к локальной истории»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, как пройдет ярмарка в Красноярске.

С 31 октября по 4 ноября пройдет XIII Красноярская ярмарка книжной культуры (КРЯКК). Это только так называется: «книжной культуры», на самом деле, ярмарка проводит «основную программу», а также множество параллельных.

Главной темой XIII КРЯКК станут «Локальные истории».

Сейчас очевиден рост интереса к частной, местной истории. Работа по осознанию локального исторического опыта — это способ идентифицировать, определить себя, свою уникальность в большом мире.

Фонд Михаила Прохорова с самых первых проектов относится именно к локальным новостям и историям как к главному направлению своей деятельности. Отсюда — центр ярмарочной деятельности. Отсюда и главные события 13-го КРЯККа.

Хочу сказать, что я намерен побывать на ярмарке этого года. Пока ограничусь тем, что перечислю наиболее интересные, с моей точки зрения, предстоящие события. Распределю их по дням работы ярмарки. В день открытия состоится презентация программы «Мода» и ряда художественных проектов, в частности, презентация серии исследований красноярского искусства XX века. Книга первая — «После Поздеева. 30 лет красноярского современного искусства».

1 ноября Красноярский театр оперы и балета имени Хворостовского презентует проект искусств «Арт-сериал “Квадрат”». Как объявлено, «грани квадрата, имеется в виду Малевич, представлены четырьмя традиционными жанрами: драма, опера, балет и концерт».

2 ноября в части, посвященной Дмитрию Пригову, выступит с перформансом московский художник Дмитрий Цветков. Пригов говорил, что поэт является кем-то вроде радиоприемника, который улавливает звуковые волны, пропускает их через себя и выдает полученное в словах.

Цветков адаптировал этот принцип для музыки: он переносит свои звуковые волны на нотный стан.

Вообще, выставочная программа ярмарки весьма обширна: она называется «Точка входа в историю» и представляет сразу десять разных экспозиций.

Наконец, 3 ноября мне предстоит присутствовать на финале рэп-баттла. Послушаю сам и расскажу вам.