Петербургских подрядчиков подозревают в хищении 8 млн рублей при реконструкции аэропорта в Уфе

В Петербурге сотрудниками экономической полиции задержаны заместитель генерального директора АО «ПИиНИИ ВТ "Ленаэропроект"» Александр Подкин и гендиректор ООО «ТрансПроект СПб» Алексей Миронов. Они являются подозреваемыми по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере) при реконструкции аэропорта в Уфе.

Как сообщает «Фонтанка.ру», по версии следствия, топ-менеджеры петербургских компаний похитили более 8,2 млн рублей, заключив фиктивный договор субподряда между двумя организациями на выполнение работ по обследованию зданий в реконструируемом уфимском аэропорту.

Отметим, что «Ленаэропроект» выступал в качестве генерального проектировщика по контракту с Администрацией гражданских аэропортов (аэродромов). Проектом были предусмотрены реконструкция взлетно-посадочной полосы, устройство ливневой канализации, замена светосигнального оборудования и другие работы, которые были завершены в 2017 году.