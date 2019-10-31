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Woolrich и Aime Leon Dore сняли рекламную кампанию в классическом американском дайнере

Старейший производитель верхней одежды в США, компания Woolrich, представляет совместную коллаборацию с нью-йоркской стритстайл-маркой Aime Leon Dore. Рекламную кампанию сняли в антураже классического американского дайнера — герои завтракают и неспешно пьют кофе, как в кино.

В коллекцию вошли классические для Woolrich модели, такие как знаменитая парка и рубашка расцветки Buffalo Check, а также жилеты, куртки и свитеры. Основные цвета — красный, желтый, зеленый, бежевый и синий. Линия выполнена из практичных материалов: мягкая фланель, трикотаж и прочный полиэстер. Коллаборация Woolrich x Aime Leon Dore будет доступна онлайн на официальных сайтах компаний с конца октября.

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