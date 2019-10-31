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Mercedes-Benz показал тизер нового спорткара

Компания Mercedes-Benz показала тизер нового спорткара, который может оказаться моделью Mercedes-AMG GT второго поколения.

В видеоролике, посвященном визиту 5-кратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона в дизайн-центр немецкого автопроизводителя в Зиндельфингене, британскому гонщику показали макет новой модели. Судя по очертаниям кузова и дизайну в стилистике гиперкара Mercedes-AMG One, речь может идти о прототипе Mercedes-AMG GT второго поколения.

Напомним, премьера концепт-кара Mercedes-AMG Project One, переименованного позже в Mercedes-AMG One, состоялась на автосалоне во Франкфурте 2017 года. Выпуск гиперкара приурочен к 50-летию бренда AMG и все запланированные к производству 275 экземпляров распроданы.

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