Курс доллара. Прогноз на 31 октября–1 ноября

Константин Кочергин, директор казначейства Решающее влияние на рынок оказывают результаты решения ФРС США по процентной ставке До конца недели мы ожидаем торги по паре USD/RUB в диапазоне 63,90–64,45 руб./$ и по паре EUR/RUB в диапазоне 71,00–71,45 руб./€. Решающее влияние на рынок окажут результаты решения ФРС США по процентной ставке и пресс конференция регулятора. Комментарии регулятора относительно будущего денежно-кредитной политики США на ближайшее полугодие, а также вероятное решение по поводу ослабления нормативов краткосрочной ликвидности для банков определят настрой инвесторов к рисковым активам до конца недели и на ближайший месяц.

Антон Покатович, главный аналитик Ожидаем до конца недели движение рубля в диапазоне 64–64,5 руб./$. Помимо решения ФРС по ставке рубль продолжит находиться под влиянием рыночных ожиданий в торговой плоскости. В данный момент мы видим, что рынки проявляют осторожный оптимизм по «фазе-1» торговой сделки США и Китая на фоне условно нейтрального новостного фона. Также в рубле будет сохраняться поддержка со стороны долгового рынка: в среду Минфину удалось провести еще один успешный аукцион по размещению ОФЗ. Однако масштабы данной поддержки в краткосрочной перспективе, вероятно, будут снижаться. В результате ожидаем до конца недели движение рубля в диапазоне 64–64,5 руб./$.

Андрей Кадулин, начальник аналитического управления Даже мягкая риторика вряд ли окажет существенную поддержку рублю с текущих уровней Итоги заседания ФРС определят динамику рисковых активов в ближайшее время. Учитывая позитив последнего месяца, когда плавное ухудшение макростатистики компенсировалось прогрессом в вопросе торговых отношений США и Китая, комментарии американского регулятора могут быть сравнительно жесткими. Более того, опубликованные в среду данные по росту ВВП США в третьем квартале и предварительные данные по рынку труда в США оказались лучше ожиданий. С другой стороны, даже мягкая риторика вряд ли окажет существенную поддержку рублю с текущих уровней. Мы не ожидаем укрепления рубля ниже 63,7 руб./$, вероятнее в четверг и пятницу российская валюта будет торговаться вблизи 64 руб./$ и выше.

Михаил Поддубский, главный аналитик . Снижение ставки ФРС на текущий момент уже практически полностью в ценах В краткосрочной перспективе дальнейшая динамика всей группы валют EM во многом будет зависеть от итогов заседания Федрезерва. Снижение ставки ФРС на текущий момент уже практически полностью в ценах, однако риторика регулятора в отношении дальнейшей динамики ставок представляет интригу. Умеренно жесткая риторика (повторение идеи, что текущее снижение ставок является лишь корректировкой в середине цикла по нормализации монетарной политики) может способствовать некоторой коррекции в валютах EM и смещению торгов в паре доллар/рубль в диапазон 64–65 руб./$. Если же риторика регулятора будет неожиданно мягкой, тенденция к умеренному укреплению валют EM может продолжиться.