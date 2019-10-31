Курс доллара. Прогноз на 31 октября–1 ноября

Российский рубль чувствует себя уверенно и плавно укрепляется по отношению к американскому доллару. По итогам торгов среды курс доллара на Московской бирже составил 63,84 руб./$, что на 7 коп. ниже значений закрытия минувшей пятницы. Ослабление американской валюты происходит во всем мире на фоне решения Федеральной резервной системы США снизить ставку.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|СМП Банк
|63.70-65.50
|Банк Зенит
|64.00
|Банк Русский Стандарт
|63.50-64.50
|ПСБ
|63.50-64.50
|"БКС Премьер"
|63.80-64.50
|Консенсус-прогноз *
|64.15
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Константин Кочергин, директор казначейства
Решающее влияние на рынок оказывают результаты решения ФРС США по процентной ставке
До конца недели мы ожидаем торги по паре USD/RUB в диапазоне 63,90–64,45 руб./$ и по паре EUR/RUB в диапазоне 71,00–71,45 руб./€. Решающее влияние на рынок окажут результаты решения ФРС США по процентной ставке и пресс конференция регулятора. Комментарии регулятора относительно будущего денежно-кредитной политики США на ближайшее полугодие, а также вероятное решение по поводу ослабления нормативов краткосрочной ликвидности для банков определят настрой инвесторов к рисковым активам до конца недели и на ближайший месяц.
Антон Покатович, главный аналитик
Ожидаем до конца недели движение рубля в диапазоне 64–64,5 руб./$.
Помимо решения ФРС по ставке рубль продолжит находиться под влиянием рыночных ожиданий в торговой плоскости. В данный момент мы видим, что рынки проявляют осторожный оптимизм по «фазе-1» торговой сделки США и Китая на фоне условно нейтрального новостного фона. Также в рубле будет сохраняться поддержка со стороны долгового рынка: в среду Минфину удалось провести еще один успешный аукцион по размещению ОФЗ. Однако масштабы данной поддержки в краткосрочной перспективе, вероятно, будут снижаться. В результате ожидаем до конца недели движение рубля в диапазоне 64–64,5 руб./$.
Андрей Кадулин, начальник аналитического управления
Даже мягкая риторика вряд ли окажет существенную поддержку рублю с текущих уровней
Итоги заседания ФРС определят динамику рисковых активов в ближайшее время. Учитывая позитив последнего месяца, когда плавное ухудшение макростатистики компенсировалось прогрессом в вопросе торговых отношений США и Китая, комментарии американского регулятора могут быть сравнительно жесткими. Более того, опубликованные в среду данные по росту ВВП США в третьем квартале и предварительные данные по рынку труда в США оказались лучше ожиданий. С другой стороны, даже мягкая риторика вряд ли окажет существенную поддержку рублю с текущих уровней. Мы не ожидаем укрепления рубля ниже 63,7 руб./$, вероятнее в четверг и пятницу российская валюта будет торговаться вблизи 64 руб./$ и выше.
Михаил Поддубский, главный аналитик
. Снижение ставки ФРС на текущий момент уже практически полностью в ценах
В краткосрочной перспективе дальнейшая динамика всей группы валют EM во многом будет зависеть от итогов заседания Федрезерва. Снижение ставки ФРС на текущий момент уже практически полностью в ценах, однако риторика регулятора в отношении дальнейшей динамики ставок представляет интригу. Умеренно жесткая риторика (повторение идеи, что текущее снижение ставок является лишь корректировкой в середине цикла по нормализации монетарной политики) может способствовать некоторой коррекции в валютах EM и смещению торгов в паре доллар/рубль в диапазон 64–65 руб./$. Если же риторика регулятора будет неожиданно мягкой, тенденция к умеренному укреплению валют EM может продолжиться.
Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления
Совокупность внешних и внутренних факторов свидетельствует в пользу умеренного ослабления российской валюты
Очередной всплеск оптимизма в отношении рубля и рублевых активов близок к завершению. Поддержка за счет резкого смягчения денежно-кредитной политики российского ЦБ и ожиданий как минимум еще одного снижения размера ключевой ставки до конца года уже учтена в котировках локального долгового рынка. Это не прибавляет поводов для притока иностранного капитала на российские площадки. Налоговый период завершен, однако цены на нефть немного подросли благодаря отраслевой статистике из США. В фокусе риторика американского Федрезерва США, которая после публикации относительно сильных данных по ВВП за третий квартал вряд ли будет избыточно «голубиной», что негативно скажется на большинстве высокодоходных рынков. На внутреннем валютном рынке совокупность внешних и внутренних факторов свидетельствует в пользу умеренного ослабления российской валюты.
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