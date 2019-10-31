«Татнефть» купила у Neste весь топливно-розничный бизнес в России

«Татнефть» приобрела весь топливно-розничный бизнес в РФ у финской компании Neste. Речь идет о 75 АЗС и терминале в Санкт-Петербурге. Как сообщает «Интерфакс», сделка была закрыта 31 октября.

В соответствии с отдельным соглашением между компаниями, после продажи вся рознично-сбытовая сеть продолжит работать под брендом Neste до пяти лет.

Ранее сообщалось, что ФАС одобрила сделку. Однако, при этом ведомство выдало «Татнефти» предписание, поскольку из-за сокращения числа участников заправочного рынка в Ленинградской области «Татнефть-АЗС-Запад» займет доминирующее положение на нем, а это «приведет к ограничению конкуренции на розничных рынках бензинов автомобильных и дизельного топлива в границах области».

На конец 2018 года под брендом «Татнефти» работали 711 АЗС, в том числе 602 в России. В прошлом году компания реализовала в розницу и мелким оптом 3,5 млн тонн нефте- и газопродуктов. План реализации на текущий год - 3,7 млн тонн нефтепродуктов.

"Ъ-Казань"