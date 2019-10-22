ФАС разрешила «Татнефти» приобрести «дочку» Neste в Санкт-Петербурге

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство входящего в группу компаний «Татнефть» ООО «Татнефть-АЗС-Запад» о приобретении 100% в ООО «Несте Санкт-Петербург», «дочку» финской компании Neste. В следствие этого «Татнефть» станет владельцем сети из 75 АЗС и терминала Neste в Санкт-Петербурге.

Ранее гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов говорил, что сделка будет завершена сразу после одобрения ФАС. Ее стоимость не разглашается. После покупки АЗС будут работать под брендом Neste еще в течение пяти лет.

При этом ведомство заключило, что в результате покупки сократится число участников заправочного рынка в Ленинградской области, и «Татнефть-АЗС-Запад» займет доминирующее положение на нем. «Таким образом, осуществление данной сделки приведет к ограничению конкуренции на розничных рынках бензинов автомобильных и дизельного топлива в границах Ленинградской области»,- цитирует «Интерфакс» сообщение ФАС.

В связи с этим ФАС выдала «Татнефти» предписание.

На конец 2018 года под ее брендом работали 711 АЗС, в том числе 602 в России. Компания в 2018 году реализовала в розницу и мелким оптом 3,5 млн тонн нефте- и газопродуктов. План реализации на текущий год - 3,7 млн тонн нефтепродуктов.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"