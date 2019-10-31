Греф рассказал Медведеву о хороших перспективах для ипотечного кредитования

Сбербанк считает хорошими перспективы для ипотечного кредитования в России в связи с падением в стране инфляции, заявил председатель правления крупнейшего российского банка Герман Греф на встрече с главой российского правительства Дмитрием Медведевым.

«Мы видим хорошие перспективы дальше в ипотечном кредитовании. Если на начало года мы предполагали, что будет несколько повышена ставка, но в связи с падением инфляции, динамика очень хорошая»,— цитирует господина Грефа «РИА Новости». Он также отметил, что Сбербанк наблюдает хорошую динамику роста кредитования малого бизнеса.

Согласно данным Центрального банка, в сентябре 2019 года 30 крупнейших российских банков выдали заемщикам более 100 тыс. кредитов более чем на 225 млрд руб., что стало рекордным результатом в этом году по обоим показателям. Средняя ставка при этом оказалась самой низкой, а средний размер — самым высоким.

Подробнее об ипотечных рекордах — в материале “Ъ”