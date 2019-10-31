Начальник орловской райполиции, таскавший подчиненную за волосы, получил три года колонии

Залегощенский районный суд Орловской области приговорил бывшего заместителя начальника полиции межмуниципального отделения МВД России «Новосильское» Алексея Мазурина к трем годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Потерпевшим от действий капитана стала его подчиненная — следователь полиции Дарья Азаренкова.

Согласно материалам дела, поводом для агрессии Алексея Мазурина стал бытовой конфликт, который случился у потерпевшей с бывшей родственницей. На следующий день заместитель начальника вызвал женщину к себе в кабинет, где вместе с начальником отделения стал выяснять подробности происшедшего. По словам госпожи Азаренковой, от капитана полиции пахло алкоголем, он пошатывался и тер глаза. Следователь согласилась, что должна избегать конфликтных ситуаций, однако Алексей Мазурин внезапно разозлился, назвал ее «тварью» и пообещал «разбить лицо». Он дернул женщину за волосы и потребовал от нее написать рапорт на увольнение, после чего Дарья Азаренкова удалилась в свой кабинет.

Через некоторое время капитан ворвался к ней и потребовал закрыть дверь в его кабинет «по-нормальному». Получив отказ, полицейский схватил женщину за волосы, выволок из кабинета и дотащил до лестничного пролета. Там, увидев посторонних, он отпустил потерпевшую со словами «пошла вон». Следователь вернулась к себе в кабинет, однако через пару минут Алексей Мазурин вновь туда ворвался, заломил ей руку за спину и схватил за волосы. Прекратить экзекуцию помог сослуживец, который оттащил капитана от женщины. После этого начальник отделения посоветовал ей идти домой.

Как констатировали в управлении СКР, которое возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий, своими действиями Алексей Мазурин причинил подчиненной «физическую боль и телесные повреждения».

Андрей Прах, Воронеж