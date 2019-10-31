В Татарстане бизнесменам субсидируют проценты по кредитам на 41 млн рублей

В Татарстане заключены 11 соглашений с предпринимателями на выдачу им субсидий более чем на 41 млн руб. по новой программе поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба минэкономики республики. Всего за консультацией по условиям получения услуги обратились около 600 бизнесменов. Из них 74 оформили заявки.

Напомним, что новая программа поддержки предпринимателей была запущена в Татарстане 3 октября. Она предполагает выдачу бизнесменам субсидий на уплату процентов по кредитам, выданным российскими банками. При этом кредит предприниматели будут выплачивать сами. Один человек может рассчитывать максимум на 10 млн руб. в год.

«По сути, для предпринимателя это уже не кредит, а рассрочка», — прокомментировал новую программу поддержки предпринимателей министр экономики Татарстана Фариа Абдулганиев.

"Ъ-Казань"