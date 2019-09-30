В Татарстане бизнесменам дадут субсидии на погашение процентов по кредитам

Минэкономики Татарстана запустило новую программу поддержки представителей малого и среднего бизнеса. Она предполагает предоставление бизнесменам субсидий на уплату процентов по кредитам, выданным российскими банками, передает пресс-служба министерства.

Участники программы смогут получить 100%-ю компенсацию на погашение процентной ставки. При этом сам кредит они будут выплачивать сами. Один предприниматель может рассчитывать максимум на 10 млн руб. в год, говорится в сообщении минэкономики Татарстана

В программе смогут участвовать предприятия малого и среднего бизнеса, управляющие компании и резиденты промышленных парков и площадок, экспортно-ориентированные компании и субъекты МСП, чьи производственные площадки находятся на территории режимного объекта.

По условиям программы, затраты возмещаются лишь по тем кредитам, которые выдавались не ранее начала 2017 года и на срок свыше одного года. При этом сумма должна быть не менее 2,5 млн руб., а процент по кредиту не может превышать средневзвешенную процентную ставку, рассчитанную Центробанком за последние 3 года – 14,13%, уточнили в министерстве.

"Ъ-Казань"