После изменения статуса Кашмира там закрылись магазины и опустели улицы

Сегодня, 31 октября, в полночь вступило в силу распоряжение индийского правительства об изменении статуса штата Джамму и Кашмир. По данным агентства Reuters, первый день в новом статусе штат встретил пустыми улицами и закрытыми магазинами.

В августе индийские власти объявили об отзыве особого статуса этого штата, населенного преимущественно мусульманами, который, в соответствии со статьей 370 конституции страны, имел право на свою собственную конституцию и обладал автономными правами по всем вопросам, кроме вопросов обороны, внешних сношений и связи. Все принимаемые центральным правительством постановления должны были проходить через согласование местной ассамблеи. Отмену всех этих особых условий правительство Индии объясняло борьбой с сепаратизмом и территориальными притязаниями со стороны Пакистана. Более того, в соответствии с решением правительства страны, штат Джамму и Кашмир прекратил свое существование. Вместо него появились две «союзные территории» (регионы, в которых введено прямое правление) — преимущественно мусульманская Джамму и Кашмир и преимущественно буддистская Ладакх.

Вступление в силу положения о новом статусе проблемной территории прошло на фоне усиленных мер безопасности — в главные города штата были введены дополнительные войска, а полиция приведена в режим повышенной готовности на случай волнений.

Reuters сообщает, что на фоне усиленных патрулей на улицах местное население старается не выходить на улицу без лишней надобности, многие дети не пошли в школу. При этом многие торговцы закрыли свои магазины в знак протеста против пересмотра особого статуса. Бывший глава администрации штата Мехбуба Муфти в своем твиттере сообщила, что в этой ситуации центральным властям необходимо срочно наладить диалог с местным населением, если оно хочет предотвратить протесты. «Если правительство считает местное население своим народом, ему надо наладить диалог — до того, как станет слишком поздно»,— считает политик.

Подробнее об изменении статуса штата — в публикации “Ъ” «Кашмир больше не особая статья».

Евгений Хвостик