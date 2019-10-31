Красивая история

В первых числах ноября в ЦУМе запланировано несколько ярких событий в мире красоты и высокой парфюмерии. «Коммерсантъ Стиль» узнал подробности.

Christian Louboutin Beauty

Известный парижский обувной бренд открывает свой корнер косметики. Под непосредственным руководством художника Кристиана Лубутена, марка выпускает коллекции средств для макияжа губ и глаз, а также лаков для ногтей. Линия косметики существует уже с 2012 года, но в России она появится только сейчас. Помимо дизайнера, марку представляют Исамайя Френч, глобальный визажист и Мика Арганараз – международный амбассадор и лицо линии макияжа.

Одной из основных особенностей линии – упаковка, которую Кристиан Лубутен рассматривает как арт-объект: так, губная помада помещена во флаконы-кулоны в стиле ар-деко, с шелковой лентой на колпачке.

Chanel

1 ноября 2019 года открывается обновленное пространство марки площадью 60 кв.м. Здесь будут собраны последние тренды в макияже, средства по уходу за кожей и ароматы, выпущенные ограниченными сериями. На корнере планируется активная работа визажистов, готовых сделать вам флеш-макияж, специалисты по кремам и сывороткам, и - парфюмерные эксперты.

В бутиковой коллекции марки Les Exclusifs De Chanel - 17 ароматов, которые отсылают к важным эпизодам в жизни Шанель, и созданная специально для данного пространства парфюмерная digital-инсталляция, поможет каждому посетителю понять уникальность каждого из них . Дизайн интерьера пространства строится на сочетании фирменных бежевых и белых цветов и интерпретации знаковых мотивов и кодов Дома Chanel. В преддверии новогодних праздников ключевыми акцентами декора станут цвета новой рождественской коллекции макияжа Les Ornements De Chanel, а также линии макияжа Boy De Chanel, созданной специально для мужчин.

Специально для открытия нового корнера в ЦУМе будет представлен один из сорока эксклюзивных флаконов духов Coromandel, выполненный из стекла Baccarat при участии мастерских Lesage и Goossens.

TSUM Beauty Bestsellers

В пространстве парфюмерии и косметики на первом этаже ЦУМа теперь можно познакомиться с лимитированными наборами TSUM Beauty Bestsellers, в которых собраны самые популярные средства по уходу за лицом и телом, парфюмерия и декоративная косметика. В боксе фирменного красно-оранжевого цвета можно найти: средство для интенсивного увлажнения кожи от La Mer, бальзам для рук Aesop Resurrection, патчи для кожи вокруг глаз от Shiseido, средство мгновенного действия для увеличения губ Dior Lip Maximazer, тушь для ресниц Nars Excess Mascara Explicit Black и аромат Blackberry & Bay от Jo Malone. Важно, что все средства собраны в полноразмерных упаковках. Стоимость Beauty-бокса составляет 18 900 рублей.

Ирина Кириенко