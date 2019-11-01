В последний момент

Ноябрьские праздники подкрались незаметно и продлятся три дня — с субботы по понедельник. Длинный уикенд — повод для путешествия. Купить билет и сорваться на море, заняться йогой на Плещеевом озере, прогуляться по «Городу солнца», прокачать себя на фитнес-туре или поучаствовать в anti-aging фестивале — специально для тех, кто не запланировал поездку, «Коммерсантъ Стиль» выбрал варианты, куда можно отправиться отдохнуть без проволочек.
Уехать в тепло
Есть три теплых страны, в которые возможно попасть уже завтра, миновав бюрократические сложности и утомительные перелеты.
Израиль
Что делать:
Как попасть:
Виза для граждан России на срок до 90 дней не требуется, длительность перелета составляет около четырех часов, а погода порадует +25 °С тепла и безоблачным небом над головой.
ОАЭ
Что делать:
Как попасть:
Виза для граждан России на срок до 30 дней ставится по прилету, длительность перелёта составляет около пяти часов, а температура воздуха в ноябре поднимается до +30 °С тепла.
Кипр
Что делать:
Как попасть:
Однократную провизу на 90 дней возможно получить за пару часов в визовом центре, длительность перелета составляет около трех с половиной часов, а ноябрьское солнце прогревает воздух до +23 °С тепла.
Уехать недалеко
Варианты для тех, кто любит автомобильные путешествия и кто не хочет уезжать далеко из Москвы:
Абрамцево
В 60 км от Москвы находится музей-заповедник Абрамцево — усадьба, которой владел купец Мамонтов, и в разное время жили и работали Репин, Левитан, Врубель, Васнецов, Коровин и многие другие художники. В Абрамцево можно приехать на несколько дней, рядом с усадьбой находится одноименный гостиничный комплекс с комфортными номерами, бассейном и спа-зоной.
Что делать:
Коломна
Около двух часов на машине с учетом пробок — и вы в Коломне. Маленький уютный городок, в котором тем не менее вполне есть чем заняться.
Что делать:
Никола-Ленивец
Чуть больше трех часов на машине от столицы до Калужской области и Арт-парка Никола-Ленивец. По территории в 600 га разбросаны причудливые архитектурные и скульптурные арт-объекты. Увидеть все за один день невозможно. Поэтому лучше приезжать на несколько.
Что делать:
Минск
720 км от Москвы и около девяти часов на автомобиле. Границы как таковой нет, поэтому время на таможню тратить не придется. С собой нужны российские права и страховка — «зеленая карта», которая продается вдоль трассы.
Минск — смесь советской классики и современного андерграунда. Это город, где с трудом отыщешь круглосуточный супермаркет, зато много шумных баров, а классические театры тут соседствуют с креативными арт-пространствами.
Что делать:
С пользой
Варианты для тех, кто хочет совместить приятное с полезным.
Регата в Турции
Для любителей активного отдыха предлагается попробовать себя в хождении под парусом на одной из самых крупных ежегодных регат — Regatta Gocek Race Week 2019. Регата проходит в бухте, где волны — редкость, поэтому это идеальный вариант для новичков и тех, кто боится качки.
Регата проходит в городе Гечек. Можно присоединиться к команде «Сила ветра» и вместе с ребятами освоить мастерство управления лодкой в процессе регаты.
Йога-ретрит в Переяславле-Залесском
На берегу Плещеева озера находится «ЙогаДача». Здесь со 2 по 4 ноября предлагают перезагрузиться и отдохнуть от ритма столицы. Вас ждет:
Фестиваль Young Old в Москве
Откровенно поговорить о сложностях и вызовах возраста 50+, послушать лекции об искусстве и современных технологиях, поучаствовать в танцевальных, литературных и психологических мастер-классах на творческом anti-aging фестивале Young Old 3 и 4 ноября в Культурном центре ЗИЛ.