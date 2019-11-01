В последний момент Как провести ноябрьские праздники: идеи для тех, кто еще не определился с планами

Ноябрьские праздники подкрались незаметно и продлятся три дня — с субботы по понедельник. Длинный уикенд — повод для путешествия. Купить билет и сорваться на море, заняться йогой на Плещеевом озере, прогуляться по «Городу солнца», прокачать себя на фитнес-туре или поучаствовать в anti-aging фестивале — специально для тех, кто не запланировал поездку, «Коммерсантъ Стиль» выбрал варианты, куда можно отправиться отдохнуть без проволочек.

Уехать в тепло

Есть три теплых страны, в которые возможно попасть уже завтра, миновав бюрократические сложности и утомительные перелеты.

Израиль

Фото: Getty Images

Что делать:

Прогуляться по средиземноморской набережной, познакомиться с кошерной кухней на воскресном фуд-маркете и завершить вечер жаркими танцами в лучших ночных клубах светского Тель-Авива.

Прикоснуться к библейским святыням, заблудиться в подземных лабиринтах Старого города и проникнуться культурой древнейшей цивилизации на перекрёстке трех религий — в таинственном Иерусалиме.

Расслабиться на спа-процедурах и принять целебные грязевые ванны в соленых водах Мертвого моря.

Как попасть:

Виза для граждан России на срок до 90 дней не требуется, длительность перелета составляет около четырех часов, а погода порадует +25 °С тепла и безоблачным небом над головой.

ОАЭ

Фото: Getty Images

Что делать:

Восхититься современной архитектурой, отправиться на шопинг, поужинать у бассейна с романтичным видом на поющие фонтаны или прыгнуть с парашютом над насыпными островами пальм в городе будущего — роскошном Дубае.

Познакомиться с традиционным укладом жизни и законами шариата, поторговаться на восточных базарах, прогуляться по тенистым садам и городским паркам в тихой консервативной Шардже.

Приобрести шоколадный загар на берегу океана, заняться глубоководным дайвингом, посетить горячие источники и отдохнуть от городской суеты в самом зеленом эмирате — уединенной Фуджейре.

Как попасть:

Виза для граждан России на срок до 30 дней ставится по прилету, длительность перелёта составляет около пяти часов, а температура воздуха в ноябре поднимается до +30 °С тепла.

Кипр

Фото: Getty Images

Что делать:

Отведать знаменитое рыбное мезе в уютных тавернах, познакомиться с историческим наследием ЮНЕСКО, исследовать ущелье Авакас и пройтись тропой Афродиты рядом с легендарным Пафосом.

Почувствовать античную атмосферу Аматоса и Куриона, посетить многочисленные местные музеи, насладиться талассотерапией и продегустировать винтажное кипрское вино с видом на море в космополитичном Лимассоле.

Закрыть бархатный сезон на белоснежном пляже Нисси Бич и посетить шумную пенную вечеринку в неугомонной Айа-Напе.

Как попасть:

Однократную провизу на 90 дней возможно получить за пару часов в визовом центре, длительность перелета составляет около трех с половиной часов, а ноябрьское солнце прогревает воздух до +23 °С тепла.

Уехать недалеко

Варианты для тех, кто любит автомобильные путешествия и кто не хочет уезжать далеко из Москвы:

Абрамцево

Фото: PhotoXpress

В 60 км от Москвы находится музей-заповедник Абрамцево — усадьба, которой владел купец Мамонтов, и в разное время жили и работали Репин, Левитан, Врубель, Васнецов, Коровин и многие другие художники. В Абрамцево можно приехать на несколько дней, рядом с усадьбой находится одноименный гостиничный комплекс с комфортными номерами, бассейном и спа-зоной.

Что делать:

Узнать историю усадьбы, и ее владельцев.

Увидеть мастерскую, где работали Врубель, Васнецов, Репин.

Попасть на выставку группы «Девять», художников-реформаторов 1950-х годов.

Погулять по территории парка и живописным окрестностям речки Вори.

Коломна

Фото: PhotoXpress

Около двух часов на машине с учетом пробок — и вы в Коломне. Маленький уютный городок, в котором тем не менее вполне есть чем заняться.

Что делать:

Прогуляться по Кремлю, построенному по указу князя Василия III в XV веке, узнать на экскурсии историю Марины Мнишек, которая была заточена в одной из башен.

Попробовать испечь калач в Музее-калачной.

Отведать коломенской пастилы, приготовленной по старинным рецептам.

Зайти в «Арткоммуналку» и окунуться в советский быт 1960-х годов, выпить чай с баранками на кухне воссозданной коммунальной квартиры, узнать историю Венечки Ерофеева, который работал грузчиком в здании «Арткоммуналки».

Никола-Ленивец

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Чуть больше трех часов на машине от столицы до Калужской области и Арт-парка Никола-Ленивец. По территории в 600 га разбросаны причудливые архитектурные и скульптурные арт-объекты. Увидеть все за один день невозможно. Поэтому лучше приезжать на несколько.

Что делать:

Прогуляться по территории парка с гидом, который расскажет историю создания арт-объектов.

Попасть на пасеку, увидеть ее устройство и продегустировать местный мед.

Создать своими руками деревянную игрушку под руководством деревенских художников.

Покататься на лошадях.

Переночевать в доме на колесах для актеров бродячего цирка, или в доме с панорамным окном и печкой, или в другом понравившемся арт-пространстве.

Минск

Фото: Алексей Еремин, Коммерсантъ

720 км от Москвы и около девяти часов на автомобиле. Границы как таковой нет, поэтому время на таможню тратить не придется. С собой нужны российские права и страховка — «зеленая карта», которая продается вдоль трассы.

Минск — смесь советской классики и современного андерграунда. Это город, где с трудом отыщешь круглосуточный супермаркет, зато много шумных баров, а классические театры тут соседствуют с креативными арт-пространствами.

Что делать:

Посмотреть на советскую архитектуру на проспекте Независимости, именно эту часть города назвали термином «Город солнца».

Попасть на современный спектакль или вечеринку в арт-пространстве «ОК16», здесь же находится местный RuinBar.

Посмотреть на современное белорусское искусство в галерее «Ў».

Попасть в бывшее здание завода телевизоров, где сейчас располагается андерграундный культурный центр «Корпус» и попасть на выставку, лекцию или кинопоказ.

С пользой

Варианты для тех, кто хочет совместить приятное с полезным.

Регата в Турции

Для любителей активного отдыха предлагается попробовать себя в хождении под парусом на одной из самых крупных ежегодных регат — Regatta Gocek Race Week 2019. Регата проходит в бухте, где волны — редкость, поэтому это идеальный вариант для новичков и тех, кто боится качки.

Регата проходит в городе Гечек. Можно присоединиться к команде «Сила ветра» и вместе с ребятами освоить мастерство управления лодкой в процессе регаты.

Йога-ретрит в Переяславле-Залесском

На берегу Плещеева озера находится «ЙогаДача». Здесь со 2 по 4 ноября предлагают перезагрузиться и отдохнуть от ритма столицы. Вас ждет:

Йога, медитация и цигун.

Русская баня.

Чайные церемонии.

Массаж.

Музыкальный концерт.

Фестиваль Young Old в Москве

Откровенно поговорить о сложностях и вызовах возраста 50+, послушать лекции об искусстве и современных технологиях, поучаствовать в танцевальных, литературных и психологических мастер-классах на творческом anti-aging фестивале Young Old 3 и 4 ноября в Культурном центре ЗИЛ.

Евгения Ильина, Дария Фессалоника