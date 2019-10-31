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Специалисты Белгородэнерго прочитают студентам-энергетикам курс лекций по цифровизации

Фото: пресс-служба Белгородэнерго

Информационный курс из девяти лекций на тему цифровой трансформации электросетевого комплекса стартовал в БГТУ им. В.Г. Шухова для бакалавров и магистров Института энергетики, информационных технологий и управляющих систем (ИЭИТУС). Подобные занятия начались одновременно в 20 профильных вузах регионов ответственности компаний «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».


Слушателями первых лекций стали порядка 80 студентов кафедры «Энергетика и автоматика». Руководители и специалисты технических служб «Россети Центр Белгородэнерго» рассказали о том, что такое цифровая трансформация в электроэнергетике, помогли разобраться в перспективных технологиях, получить представление об управлении процессами и цифровыми данными, познакомили с проектом первой цифровой подстанции.

«Главная задача курса — максимально сблизить образование и науку с практическими аспектами реализации программы цифровой трансформации энергоотрасли, придать текущим и будущим изменениям нужный вектор развития и, тем самым, добиться максимального эффекта от всех происходящих изменений, — отметил директор ИЭИТУС Александр Белоусов.

В рамках полного курса студенты узнают о принципах организации распределенной автоматизации, перспективах применения систем накопления электроэнергии, о подходах к реформированию оперативно-технологического управления, поймут, какие надежды энергетики возлагают на беспилотные летательные аппараты, современные средства связи и как цифровой электромонтер будет управлять сетью.

«Надеемся, что слушатели смогут почерпнуть для себя много новой и полезной информации, поскольку мы постараемся осветить самые важные и интересные аспекты развития электросетевого комплекса в новых реалиях, — подчеркнул первый заместитель директора - главный инженер Белгородэнерго Сергей Решетников.

В завершение вводной лекции студенты прошли онлайн опрос на тему актуальности рассмотренных тем. Следующий блок лекций состоится 6 ноября на кафедре электроэнергетики и автоматики. Они будут посвящены цифровому РЭС, интеллектуальному учету и созданию Единого центра управления сетями.

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