Из аэропорта Геленджика запустили рейсы в Казань

В четверг, 31 октября, аэропорт Геленджик принял первый рейс из Казани. Регулярное сообщение авиакомпании «ЮВТ АЭРО» между курортом и столицей Татарстана открылось в рамках осенне-зимнего расписания полетов.

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, перелеты будут выполняться дважды в неделю по четвергам и субботам на самолетах Bombardier CRJ-200 вместимостью до 50 пассажиров. По четвергам вылет из Казани запланирован на 10:00, прибытие в Геленджик – в 12:30. Обратный рейс из Геленджика – в 13:20. Субботний рейс будет отправляться из Казани в 07:45 и прибывать в Геленджик в 10:15. Обратный вылет в Казнь – в 13:35. Время в пути составит около 2,5 часа.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, с 30 октября из Международного аэропорта Краснодар авиакомпания «Победа» начала выполнять регулярные рейсы в Стамбул, а с 27 октября авиакомпания Azur Air открыла сообщение между столицей Кубани и китайским городом Санья на острове Хайнань. Кроме того, с 22 декабря из аэропорта Краснодара авиакомпанией «Азимут» можно будет долететь до Мюнхена.

Василий Хитрых