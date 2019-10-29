«Победа» из Краснодара будет летать в Стамбул

С 30 октября из Международного аэропорта Краснодар авиакомпания «Победа» начнет выполнять регулярные рейсы в Стамбул. Самоолеты в столицу Турции будут летать до 28 марта 2020 года.

Как рассказали в пресс-службе краснодарского аэропорта, рейсы будут осуществляться два раза в неделю. По средам из Краснодара вылет намечен на 12:30, в Стамбуле самолет сядет в 14:20. По субботам вылет из Краснодара намечен на 12:00, в Стамбуле воздушное судно прибудет в 13:50. Время в полете составит 1:50. Рейсы будет обслуживать Boeing 737-800 вместимостью 189 пассажиров.

Отметим, что 27 октября из аэропорта Краснодар вылетел первый рейс авиакомпании Azur Air в китайский город Санья на острове Хайнань. Это новое направление для аэропорта кубанской столицы в зимнем расписании полетов. Рейсы будут осуществляться еженедельно по воскресеньям - с 27 октября 2019 года по 22 марта 2020 года. Обслуживать их будет лайнер Boeing 767-300 вместимостью 336 пассажиров. Вылет из Краснодара по воскресеньям в 11:55, прибытие в Санью – в понедельник в 02:15. Из Саньи в воскресенье самолет вылетит в 04:15, прибудет в Краснодар – в 10:05. Продолжительность полета в Санью - 9 часов, в обратном направлении- 11 часов.

Кроме того, 22 декабря из Международного аэропорта Краснодар авиакомпания «Азимут» начнет обслуживать рейсы до Мюнхена. Самолеты в столицу Баварии будут летать по средам и воскресеньям. Вылет из Краснодара - в 09:00, прибытие в Мюнхен - в 10:55. Вылет из Мюнхена - в 12:00, прибытие в Краснодар - в 18:00.

Василий Хитрых