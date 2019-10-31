В Невском районе Петербурга ввели в эксплуатацию новый детский сад на 190 мест

Госстройнадзор по Петербургу выдал подрядчику АО «Трест» разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на 190 мест в Невском районе города. Новое дошкольное образовательное учреждение расположено по адресу: улица Дмитрия Устинова, 1, корпус 2, стр. 1 и построено в рамках исполнения адресной инвестиционной программы комитета по строительству. Заказчиком объекта выступил Фонд капитального строительства и реконструкции.

Как сообщили в комитете по строительству, новый детсад соответствует всем современных стандартам для комфортного образовательного процесса детей.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Смольном до конца этого года пообещали ввести в эксплуатацию в Петербурге 44 детских сада.