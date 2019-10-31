Пациенты сочинской больницы пожаловались на низкую температуру воздуха в палатах

Пациенты инфекционной больницы в Дагомысе пожаловались в региональный штаб ОНФ на низкую температуру воздуха в учреждении. По словам больных, столбик термометра в клинике не поднимается выше +14°, сообщила депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб.

По данным ОНФ, жалобы о задержке сроков начала отопительного сезона поступают от жителей Ейского, Белореченского и Кавказского районов, а также из Новороссийска, Краснодара, Горячего Ключа и других муниципалитетов. В связи с этим, открыта горячая линия по приему сообщений об отсутствии тепла, либо низкой температуре в системе отопления. Пожаловаться можно по адресу: project23@onf.ru. Жалобы будут направлены в Жилищную инспекцию Краснодарского края для их устранения.

Ранее “Ъ-Кубань” писал, что более 10 тыс. жителей ЖК «Георгиевский» на улице Покрышкина в Краснодаре живут без тепла и горячей воды из-за того, что котельная жилого комплекса – «Теплоэнергетик» задолжала «Газпром межрегионгаз Краснодар» более 35 млн руб.

Василий Хитрых