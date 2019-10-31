В России отзывают 4,1 тыс. автомобилей BMW из-за проблем с подушками безопасности

Компания BMW отзывает в России 4,1 тыс. автомобилей, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыв коснулся BMW 3-Series (E46) и BMW 5-Series (E39), проданных с февраля 2000 года по май 2002 года. На данных автомобилях газогенератор подушки безопасности Takata при срабатывании может взорваться с выбросом металлических осколков.

Для устранения проблем официальные дилеры BMW проведут проверку номера установленной в рулевом колесе подушки безопасности — если установлена подушка с номером ВАМ РТ1-1085, то ее заменят на исправную. Все работы будут бесплатными для владельцев автомобилей.

Напомним, ранее была выявлена глобальная проблема с подушками безопасности Takata, которая привела к отзыву более чем миллиона автомобилей по всему миру.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Takata начала год с рекордов».