Свердловский вице-губернатор опроверг информацию о лишении Краснотурьинска субсидий из-за Шипулина

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько сообщил, что заявление мэра Краснотурьинска Александра Устинова о лишении города 300 млн руб. из-за плохой поддержки на выборах в Госдуму Антона Шипулина «не соответствует действительности». «Это неправильное поведение. Нет такого критерия, чтобы итоги голосования как-то отражались на финансировании города»,— пояснил он “Ъ-Урал”.

Во вторник, 29 октября, на встрече с профсоюзными активистами муниципальных предприятий господин Устинов объяснил уменьшение субсидий на 300 млн руб. низким процентом поддержки олимпийского чемпиона Антона Шипулина на довыборах в Госдуму (в городе за него проголосовало 39,7% избирателей). По его словам, вместо 368 млн руб. муниципалитет в 2020 году получит 68 млн руб. «Никто не будет говорить, что это из-за того, что мы плохо проголосовали. Я понимаю, что была хорошая погода, мы копали картошку. Но мы покапали картошку на минус 300 млн руб.»,— заявил глава города и призвал на следующих довыборах «поддержать кандидата власти».