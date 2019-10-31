Моногород лишили субсидий Свердловской области из-за плохой поддержки Шипулина

Свердловские власти на 300 млн руб. уменьшили субсидии Краснотурьинску, сообщил глава муниципалитета Александр Устинов на встрече с профсоюзными активистами муниципальных предприятий. Как пишет местное издание «Вечерний Краснотурьинск», он объяснил это низким процентом поддержки олимпийского чемпиона Антона Шипулина на довыборах в Госдуму.

«Волчанка голосовала за кандидата от власти — у нее 65%. И им дали 300 млн руб. инвестиций — почти 50% годового бюджета. Нам, при бюджете в 2 млрд руб., из 368 млн руб. дали 68 млн руб.»,— пояснил мэр. По его словам, Качканару (большинство голосов избирателей было отдано за кандидата от КПРФ) в качестве инвестиций выделили только 2% от годового бюджета. «Никто не будет говорить, что это из-за того, что мы плохо проголосовали. Наш показатель 39,7%. Я понимаю, что была хорошая погода, мы копали картошку. Но мы покапали картошку на минус 300 млн руб. на 2020 год»,— заявил господин Устинов. По его мнению, у города «нет будущего с точки зрения финансов» и муниципалитету придется «уйти на содержание».

Мэр призвал на следующих довыборах в региональный парламент (мандат освободился после смерти депутата Анатолия Сухова), которые состоятся 17 мая, лучше голосовать. «Мы можем по-разному относиться к партии власти и ее кандидатам. Но на сегодняшний момент это явный результат финансового отношения к городу со стороны власти. Если власть просит нас поддержать кандидата, давайте поддерживать»,— добавил он.

Выборы в Госдуму по 174-му Серовскому одномандатному округу прошли 8 сентября. На них победил олимпийский чемпион Антон Шипулин, который избирался от партии «Единая Россия». За него проголосовано 46 тыс. человек (41,6%).

Об итогах довыборов в Госдуму и заксобрание Свердловской области — в материале “Ъ-Урал”.

Анастасия Реутова